Inscrições para concurso de policial penal da Seap do Pará são prorrogadas

As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (22) — Foto: Agência Pará

Interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (22).

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) prorrogou até o próximo dia 22 as inscrições para o concurso público para o cargo de policial penal.

Ao todo serão ofertadas 1.646 vagas para o cargo de policial penal, que terá o salário base de R$ 2.810,00.

O edital do concurso foi alterado para atender à lei estadual nº 9.325/2021, aprovada recentemente pela Assembleia Legislativa do Estado, que altera a lei anterior que regulamenta o cargo.

Uma das principais modificações na legislação foi na nomenclatura do cargo, que passou de agente penitenciário para policial penal.

Houve alteração também em um dos pré-requisitos para o cargo relacionado à Carteira Nacional de Habilitação, que mudou de categoria “D”, para, no mínimo, a categoria “B”.

A aplicação das provas ocorrerá nos municípios: Belém, Castanhal, Marabá, Santarém, Altamira e Itaituba.

Conforme as informações previstas no edital, a primeira fase do concurso ocorrerá no dia 14 de novembro com a realização do exame de habilidades e conhecimentos (prova objetiva e discursiva).

As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (22) no site oficial da empresa responsável pela execução dos exames do concurso público.

Por g1 Pará — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...