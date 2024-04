INSS realiza atendimento extra de perícia médica em cinco cidades do Pará neste final de semana

Mais de 570 vagas são ofertadas para Santarém, Itaituba, Bragança, Castanhal e Marabá – (Foto:Reprodução)

Cinco cidades do Pará recebem mais de 570 atendimentos extras de perícia médica no próximo final de semana, dias 27 e 28 de

abril. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza a ação nas agências de Bragança, Castanhal, Santarém, Itaituba e Marabá, das 8h às 16h.

No nordeste paraense, em Bragança, a expectativa é realizar aproximadamente 78 perícias médicas. Em Castanhal, 210 vagas para

o serviço são ofertadas.

Na região do Oeste do Pará, em Santarém e Itaituba, respectivamente, 210 e 40 vagas foram abertas para antecipação do serviço.

Já no sudeste do estado, em Marabá, está programado o atendimento para 40 pessoas nos dois dias de atividade.

No município Castanhal e Bragança foram abertas novas vagas para o serviço, que deve ser agendado previamente pelo telefone 135 ou pelo aplicativo e site Meu INSS. Nas outras localidades o atendimento é somente para antecipar os agendamentos de perícia médica já existentes, com tempo longo de espera. Logo, apenas as pessoas chamadas pelo INSS serão atendidas nessa modalidade.

Confira o atestado

É indispensável apresentar o atestado na perícia médica. Saiba quais informações devem constar no documento: nome completo do requerente, prazo estimado de afastamento, data do início do repouso, o número de Classificação Internacional de Doenças (CID), local e data, carimbo, assinatura e número de Conselho Regional de Medicina (CRM) ou Conselho Regional de Odontologia (CRO) do médico ou dentista.

Fonte: Secom/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2024/06:31:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...