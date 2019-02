Instituto abre vagas para Biomédico, Farmacêutico e outros na área da saúde

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), que administra o Hospital Geral de Tailândia (HGT), na mesorregião do nordeste paraense, está realizando processo seletivo para contratação de Técnico em Laboratório, Biomédico e Farmacêutico/Bioquímico, preferencialmente para Pessoas com Deficiência (PcD).

Os interessados deverão deixar seu curriculum no setor de Departamento de Pessoal (DP), até dia 31/10/17, às 16h. Os currículos passarão por triagem que segue critérios do setor de Recursos Humanos (RH) para a vaga ofertada. Com a seleção efetivada, os candidatos que tiveram seus currículos aprovados, serão contatados pelo DP que informará local, dia e hora da realização das provas e entrevistas.

O candidatos à vaga para Técnico em Laboratório devem possuir os seguintes conhecimentos e habilidades para participação no processo seletivo: Curso Técnico em Laboratório concluído; Inscrição no Conselho de Classe (CRF) regularizado; Experiência de dois anos em laboratório.

Para Biomédico: Graduação em Biomedicina; Registro no CRMB; Experiência de dois anos em laboratório.

Para Farmacêutico/Bioquímico: graduação em Farmácia/Bioquímica, registro no CRF e experiência de dois anos em laboratório. As informações acima servem para todas as vagas.

Serviço

O Hospital Geral de Tailândia fica na Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752-3121.

Fonte: DOL.

