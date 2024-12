Instituto Maestro Wilson Fonseca encanta com Fest’Arte no Natal e reforça o poder transformador da música

Foto: Reprodução | Música, dança e teatro se uniram em um espetáculo emocionante no Fest’Arte no Natal, realizado neste domingo (22), no Centro Recreativo de Santarém. Alunos do Instituto Maestro Wilson Fonseca (IMWF) subiram ao palco para mostrar tudo o que aprenderam ao longo do ano, com apresentações que envolveram mais de 10 instrumentos musicais, performances de dança e cenas teatrais cheias de talento e emoção. O evento foi coroado com a apresentação da Orquestra Maestro Wilson Fonseca, encerrando uma noite que lotou o espaço e reafirmou o impacto social da educação artística gratuita na transformação de jovens e comunidades.

Entre os destaques da noite, a pequena Isabela Batista, de 8 anos, emocionou o público com sua apresentação no coral e no teclado. A dedicação da jovem deixou seus pais orgulhosos, especialmente seu pai, Paulo Batista, que não escondeu a emoção ao ver a filha no palco. “Eu fiquei muito emocionado e cheio de orgulho. Ela aprendeu tão rápido e fez tudo sem errar. Foi lindo ver minha filha se apresentando para tantas pessoas e mostrando o que aprendeu com tanta dedicação”, contou.

O público, que lotou o Centro Recreativo, foi conquistado pelo talento dos jovens artistas. Odinelson Mota, aposentado, foi um dos espectadores que acompanhou o espetáculo e ficou encantado com a qualidade das apresentações. “Foi tudo muito lindo, do início ao fim. Esses jovens têm muito talento e é emocionante ver como a arte pode transformar a vida de cada um deles. O Instituto está de parabéns pelo trabalho incrível que faz pela nossa cidade”, disse.

Transformação e Inclusão pela Arte

Para o diretor do Instituto, Agostinho Fonseca Neto, conhecido como Tinho Fonseca, o Fest’Arte no Natal é a culminância de um ano de trabalho que vai muito além do palco. “Ver esses jovens no palco, com tanta dedicação e talento, só reforça o quanto é importante oferecer oportunidades como essa. A arte não é só uma ferramenta de expressão, ela transforma vidas, forma cidadãos conscientes e dá novos horizontes para essas crianças e adolescentes. E isso só é possível porque recebemos apoio para que essas aulas sejam gratuitas”, afirmou Tinho.

Esse apoio vem principalmente do patrocínio da Equatorial Energia Pará e do Banpará, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, que garantem a manutenção do Instituto, a contratação de professores e a ampliação de vagas. Brunno Margatto, superintendente das regionais Centro e Oeste da Equatorial Pará, destacou a importância de investir em projetos culturais como o do Instituto Maestro Wilson Fonseca.

“A Equatorial Pará tem sido presença constante nas apresentações culturais em todo o estado e, mais uma vez, apoia a cultura santarena com um espetáculo belíssimo que relembra obras de uma das personalidades imortais que muito contribuiu com o município. Estamos felizes em fazer parte deste momento, proporcionando à sociedade apresentações de artistas talentosos que irradiam alegria, energia, emoção, elevando o município de Santarém ao pódio, no que se refere à arte”, comemorou Margatto.

Impacto Social e Cultural

Há mais de 30 anos, o Instituto Maestro Wilson Fonseca tem se consolidado como uma referência em educação artística em Santarém. Com aulas gratuitas de música, dança e teatro, o Instituto atende crianças e adolescentes de diferentes bairros, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, promovendo a inclusão e o desenvolvimento por meio da arte.

“O Fest’Arte no Natal reforçou como a educação artística impacta uma comunidade inteira. Graças ao apoio recebido, o Instituto continua cumprindo sua missão de transformar vidas e de promover a cultura em Santarém”, concluiu Tinho Fonseca.

Mais do que um espetáculo, o Fest’Arte no Natal foi uma celebração da arte e do poder transformador que ela tem na vida de jovens e famílias. Com apresentações cheias de talento e emoção, o Instituto Maestro Wilson Fonseca mostrou sua importância para a comunidade, consolidando-se como um espaço de oportunidades, inclusão e cidadania.

