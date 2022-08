Instituto Mais Saúde publica edital para credenciamento para prestação de serviços no HRT, em Itaituba

O Instituto Social Mais Saúde, que administra o Hospital Regional do Tapajós, na região de Itaituba/PA, abre credenciamento e análise de propostas de prestação de serviços de alocação de mão de obra especializada para a unidade.

As contratações decorrentes deste credenciamento, está com data prevista para início em 01 de Setembro, e tem por finalidade atender às demandas da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Estado do Pará (SESPA), além de ofertar ações e serviços de saúde no Hospital Regional Público do Tapajós, localizado no município de Itaituba, no estado do Pará, vigente no Contrato de Gestão nº 011/SESPA/2020.

Podem participar deste credenciamento qualquer empresa legalmente constituída, em território nacional, que esteja de acordo com as exigências do edital, bem como tenha objeto e atividade econômica compatível com o objeto pleiteado.

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos e/ou questionamentos deverão ser feitos através do e-mail: suprimentos@institutomaissaude.org.br.

O edital completo está disponível em: www.institutomais…ada_01_2022.pdf

(Com informações do Portal Giro com informações do HRT).

Jornal Folha do Progresso em 19/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...