Homem é morto a tiros por ocupantes de moto no bairro Santa Luzia, em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com informações preliminares de populares, o homem era Adnilson, morador do Bairro e foi atingido por 5 disparos de arma de fogo.

(Foto:Via WhatsApp)- Um homem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (08/03) nas proximidades do correio, no bairro Santa Luzia, em Novo Progresso.

You May Also Like