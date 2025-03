Julgamento do STJD confirma eliminação do São Francisco no Parazão 2025

São Francisco está fora das quartas de final do Parazão 2025 — Foto: Reprodução/Rede Social

Nesta sexta (21) o pleno do STJD revogou a perda de pontos e determinou o retorno imediato da competição. São Francisco encerra a temporada com vaga garantida na 1ª divisão de 2026

O pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) revogou a perda de pontos das equipes condenadas pelo TJD-PA pela escalação irregular de atletas no Parazão 2025. Com a nova decisão, fica confirmada a eliminação do São Francisco da edição 2025 da competição estadual.

As equipes condenadas pelo TJD-PA tiveram os recursos julgados pelo pleno do STJD que decidiu revogar a perda de pontos e manter apenas a aplicação de multas às equipes.

Com isso, a equipe santarena encerra a temporada de atividades. O Leão Azul de Santarém tinha chances de retornar à competição e até chegou a anunciar reforços para a sequência da temporada, já que com a perda dos pontos das equipes condenadas, o São Francisco subiria algumas posições na classificação geral.

Apesar de não ser o esperado pela nação azulina, o São Francisco encerra a temporada com o saldo positivo de conseguir se manter na elite da competição, já que a equipe santarena correu o risco de cair para a segunda divisão do campeonato pela campanha instável na temporada.

Fonte: Dominique Cavaleiro, Redação do ge — Santarém, PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/03/2025/10:12:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...