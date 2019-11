Internacional perde para o ameaçado Ceará e segue fora do G6

O Internacional desperdiçou a oportunidade de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro durante a noite desta quinta-feira. No Estádio Castelão, o Ceará contou com gol de Thiago Galhardo para bater o time gaúcho por 2 a 0 e respirar na luta contra o rebaixamento.

Com 46 pontos ganhos, o Internacional figura na oitava posição do Campeonato Brasileiro, enquanto o Corinthians, último integrante do G6, tem 48 pontos. Já o Ceará sobe para o 13º posto e fica com 36 pontos, dois a mais que o Cruzeiro, 17º colocado.

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a campo para enfrentar o Fluminense, mais um time ameaçado pelo rebaixamento, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Beira-Rio. Às 19 horas do mesmo dia, o Fortaleza disputa o clássico contra o Ceará, no Castelão.

Em um primeiro tempo com poucas oportunidades de gol, o Ceará conseguiu inaugurar o marcador aos 41 minutos do primeiro tempo. Livre pela direita, Samuel Xavier recebeu lançamento e escorou para o meio. De cabeça, Thiago Galhardo completou para o gol.

O Internacional desperdiçou uma grande chance de empatar logo no começo do segundo tempo. Ricardo vacilou na saída de bola e acabou desarmado por Bruno Silva, que tocou para Guerrero. Com Diogo Silva fora do posicionamento ideal, o peruano bateu direto e mandou para fora.

Em busca do empate, o Internacional procurou aumentar seu volume de jogo na etapa complementar e não demorou para ameaçar novamente o gol do Ceará. Após cruzamento de D’Alessandro, Patrick cabeceou e Bruno Silva completou para uma grande defesa de Diogo Silva.

Pensando em aumentar o poder de fogo de sua equipe, o técnico Zé Ricardo trocou William Pottker e Guerrero por Wellington Silva e Rafael Sobis. Ainda assim, o Ceará ampliou aos 41 minutos, quando Mateus Gonçalves colocou no canto esquerdo de Danilo Fernandes ao pegar sobra de Lindoso e fechou o marcador.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

07/11/2019 20:31

