Investigadora com Covid-19 atira contra policiais após suposto surto e é achada morta em canavial em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O delegado de Barra do Bugres, Rodolpho Bandeira, disse que todos os servidores da unidade estão profundamente abalados com a morte da colega.

Vanda era natural da cidade de Jaguapitã, estado do Paraná, e investigadora da Polícia Civil de Mato Grosso desde 24 de setembro de 2001, quando tomou posse no cargo.

Segundo a PM, os policiais também atiraram ao perceberem que a mulher havia feito disparos. Sem contato com Vanda, os policiais entraram no canavial e a encontraram já sem vida. Ela tinha uma marca de sangue na região do maxilar, embaixo da boca.

Os policiais foram até o local e tentaram conversar com a investigadora, que estava armada. De acordo com a Polícia Militar, a mulher atirou em direção aos policiais e foi encontrada morta em seguida. A suspeita é de que ela tenha atirado contra si mesma.

De acordo com a Polícia Militar, Vanda foi vista gritando e rolando no chão na entrada de uma usina de álcool, supostamente em uma espécie de surto.

You May Also Like