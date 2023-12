Irmão de traficante ocupava cargo de gerente de inteligência na Secretaria de Segurança Pública do AM

Os irmãos Sérgio (à esquerda) e Lanalbert (à direita) — Foto: Divulgação

Homem foi designado para atuar na pasta que apura informações sobre o crime organizado, corrupção e lavagem de dinheiro.

O irmão de um dos principais traficantes do Amazonas ocupava o cargo de gerente de inteligência na Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-AM). A informação veio à tona na segunda-feira (12) e resultou na exoneração de Lanalbert Nunes Obando.

Lanalbert foi nomeado para o cargo em outubro e recebia R$ 5.564,67. Ele foi designado para atuar na pasta que apura informações sobre o crime organizado, corrupção e lavagem de dinheiro.

No entanto, Lanalbert é irmão de Sérgio Roberto Obando, apontado pela polícia como um traficante preso em 2011 com 1,5 toneladas de cocaína. Em 2017, ele foi novamente detido com 400 quilos de entorpecentes.

Segundo a Polícia Federal, Sérgio é um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas na tríplice fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru.

A última prisão de Sérgio, inclusive, ocorreu em outubro. No entanto, 15 dias depois, o irmão foi nomeado para o cargo na gerência de inteligência da SSP.

Em nota, o Governo do Amazonas afirmou que desconhecia o parentesco entre Lanalbert e Sérgio, e determinou a exoneração do comissionado. A SSP-AM também disse que vai apurar a nomeação.

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) investiga o caso.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2023/07:00:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...