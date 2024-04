Irmãos são encontrados mortos em chácara em Canaã dos Carajás-Pará

De acordo com relatos dos familiares das vítimas às autoridades policiais, os irmãos haviam saído na terça-feira (2) para realizar um trabalho em uma chácara no assentamento Eduardo Galino, onde iriam capinar e bater veneno no terreno. | Foto: Reprodução)

Até o momento, a autoria do duplo homicídio permanece desconhecida, assim como a motivação por trás do crime.

Os irmãos Antônio Guilherme Alves Barros e Jailson Alves Barros foram encontrados mortos em uma casa na zona rural do município de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense, na madrugada desta quarta-feira (3).

De acordo com relatos dos familiares das vítimas à polícia, os irmãos haviam saído na terça-feira (2) para trabalhar em uma chácara no assentamento Eduardo Galino, onde iriam capinar e botar veneno no terreno. No entanto, estranhando a demora dos dois, que não costumavam ficar muito tempo longe de casa sem dar notícias, os familiares decidiram investigar o sumiço.

Por volta da meia-noite, os parentes chegaram ao local onde os irmãos deveriam estar trabalhando e se depararam com os corpos. Os jovens estavam caídos dentro da casa utilizada como ponto de apoio da chácara, ambos com marcas de tiros na região da cabeça. Não há informações sobre quem teria contratado os rapazes para trabalhar na chácara. A polícia também não confirmou se algum responsável pelo local foi encontrado por lá no momento da ocorrência.

Na chácara, as polícias Civil e Científica deram início aos procedimentos de praxe, incluindo o levantamento das informações iniciais sobre o ocorrido e a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML).Até o momento, a autoria do duplo homicídio permanece desconhecida, assim como a motivação para as mortes. As investigações estão em andamento para que sejam esclarecidos os detalhes do crime.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2024/13:02:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...