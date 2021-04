Irmãs de 6 e 5 anos morrem intoxicadas por fumaça de incêndio em casa em Mato Grosso

Duas irmãs, de 5 e 6 anos, morreram intoxicadas com a fumaça de um incêndio em sua residência, no bairro Cinturão Verde, em Cuiabá, hoje de madrugada. Elas estavam dormindo quando as chamas atingiram a casa.

De acordo com a Polícia Militar, os pais acordaram por volta de 2h40 com forte cheiro de fumaça e foram direto ao quarto das filhas, no entanto, quando chegaram ao cômodo, encontraram as meninas deitadas em suas camas, sem se mexer.

Imediatamente retiraram e levaram elas para a sala. Uma equipe do do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou os óbitos.

A princípio, a morte ocorreu por intoxicação devido a fumaça. As crianças apresentavam também pequenas queimaduras pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Ainda não se sabe a causa do fogo.

Fonte:Só Notícias/Gazeta Digital (foto: Só Notícias/arquivo)

