IRPF 2024: Mais de 3 mil contribuintes do Pará receberão restituição extra

A Receita Federal abrirá na próxima segunda-feira, 23 de dezembro de 2024, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Este lote abrange 144.225 contribuintes em todo o Brasil, com o crédito bancário das restituições programado para o dia 30 de dezembro.

Restituições no Pará: Mais de 3.000 Contribuintes Beneficiados

No Pará, mais de 3.000 contribuintes serão beneficiados com o lote residual de restituição do IRPF. O valor total destinado ao estado é de R$ 7.742.705,67, que será dividido entre 3.347 contribuintes.

Detalhes do Lote Residual de Restituição IRPF 2024

De acordo com a Coordenação-Geral de Arrecadação e Direito Creditório (Codar), o lote residual de restituição do IRPF deste mês totaliza R$ 448.962.939,71. Este valor será distribuído para contribuintes em todo o país, com prioridade legal para:

Idosos acima de 80 anos: 5.617 restituições

Contribuintes entre 60 e 79 anos: 27.264 restituições

Pessoas com deficiência ou moléstia grave: 2.697 restituições

Professores: 5.997 restituições

Declarações com PIX ou pré-preenchidas: 64.089 restituições

Além disso, 7.435 restituições serão destinadas a contribuintes que foram priorizados devido ao estado de calamidade no Rio Grande do Sul (RS).

Distribuição Regional das Restituições IRPF 2024

Estado do Pará: 3.347 contribuintes, valor total de R$ 7.742.705,67.

2ª Região Fiscal (AC, AM, AP, PA, RO, RR): 6.856 contribuintes, valor total de R$ 16.222.428,78.

Detalhamento por Delegacia no Pará:

Belém: 1.903 contribuintes, valor total de R$ 5.081.309,28.

Marabá: 995 contribuintes, valor total de R$ 1.751.383,71.

Santarém: 449 contribuintes, valor total de R$ 910.012,68.

Como Consultar sua Restituição do IRPF

Para consultar se a sua restituição do IRPF está disponível, siga os seguintes passos:

Acesse o site da Receita Federal: www.gov.br/receitafederal

Clique em “Meu Imposto de Renda”.

Selecione a opção “Consultar a Restituição”.

A página oferece orientações detalhadas e canais de atendimento ao contribuinte, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta mais detalhada por meio do extrato de processamento, acessível pelo e-CAC.

Caso identifique alguma pendência em sua declaração de Imposto de Renda, você pode retificar a declaração e corrigir as informações.

