Ituano volta a vencer Blumenau e fica a uma vitória do título da LBF

O Ituano derrotou novamente o Blumenau na noite desta terça-feira (17), no ginásio Ditinho Xavier, em Itu, no segundo jogo final da Liga de Basquete Feminino (LBF). O time de São Paulo fez 65 a 57 e abriu 2 a 0 na série melhor de cinco decisiva.

No primeiro jogo, no último domingo (15), o Galo fez 66 a 55. Com esses resultados, o Ituano pode ser campeão em Santa Catarina, no ginásio Galegão, em Blumenau, no próximo domingo (22), às 14h (horário de Brasília). Se necessário, o quarto jogo da série também ocorrerá no sul do Brasil.

O grande destaque da partida foi a pivô Érika. Após desfalcar a equipe no primeiro jogo, ela voltou, fez nove pontos e pegou 10 rebotes para o Ituano. Enquanto isso, a maior pontuadora do duelo foi a pivô Mari Dias, também do Galo, com 15 pontos.

Por:Juliano Justo – Repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional – São Paulo

