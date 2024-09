Jogador é preso após vizinho ver mulheres “desorientadas”

O atacante espanhol Rafa Mir, do Valencia, foi detido pela polícia após denúncia feita por vizinho. | Foto: Divulgação/Valencia

Atacante espanhol Rafa Mir, do Valencia, enfrenta acusações de agressão sexual após episódio em sua residência; testemunhas relatam cenas perturbadoras.

Em uma noite que parecia ser como qualquer outra, um evento inesperado trouxe à tona questões delicadas e perturbadoras. Em meio ao silêncio da madrugada, sons incomuns e a presença de pessoas em estado de apararente confusão mental despertaram a atenção de vizinhos preocupados. O que começou como uma simples chamada às autoridades rapidamente se transformou em uma investigação complexa, envolvendo alegações sérias e depoimentos conflitantes. A situação, que inicialmente parecia ser apenas mais um encontro social, revelou-se um cenário de acusações graves e uma busca por justiça que promete desdobramentos significativos nos próximos dias.

No episódio, o atacante Rafa Mir, do Valencia, viu sua vida virar de cabeça para baixo após ser acusado de agressão sexual contra duas mulheres em sua residência na Espanha. O caso ganhou notoriedade quando um vizinho, alarmado com a presença de duas jovens seminuas e desorientadas na propriedade do jogador, decidiu chamar as autoridades.

Conforme relatado pelo programa “Y ahora Sonsoles”, da emissora Antena 3, as alegadas agressões aconteceram durante a madrugada do último domingo (1º), na piscina da casa de Mir. Um dos vizinhos, ao ouvir barulhos estranhos e notar a presença das jovens, decidiu chamar as autoridades. O jornalista Jorge García Abadía, também da Antena 3, afirmou que a polícia foi acionada para controlar a situação, mas inicialmente não mencionou agressões sexuais, descrevendo apenas uma briga envolvendo um amigo de Mir e uma das vítimas.

No entanto, após os primeiros depoimentos, Rafa Mir acabou sendo considerado suspeito de ter abusado sexualmente de uma mulher de 25 anos, enquanto seu amigo teria agredido outra mulher de 21 anos com um soco.

As vítimas afirmaram que conheceram os homens em uma boate na noite de sábado (31), após o empate do Valencia contra o Villarreal. Depois de deixarem o local, todos seguiram para a casa do jogador, onde os incidentes teriam ocorrido. As autoridades estão investigando a possibilidade de uma terceira vítima estar presente na propriedade naquela noite. Tanto Mir quanto seu amigo foram detidos pela polícia.

As mulheres buscaram atendimento hospitalar e posteriormente registraram uma queixa formal contra Mir e seu amigo. Em sua defesa, Rafa Mir alegou que as jovens foram voluntariamente para sua casa e que todas as interações foram consensuais, reiterando essa versão em seu depoimento nesta quarta-feira (4).

Fonte: O Dia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2024/13:52:30

