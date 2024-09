Mulher é suspeita de cortar o pênis do marido durante briga

Foto: Ilustrativa | O homem teve amputação total do órgão genital. A defesa da mulher afirma que ela é vítima de violência doméstica.

Uma mulher é suspeita de ter cortado o pênis do marido, de 36 anos, durante uma discussão no último sábado (31) em Saquarema, no Rio de Janeiro. A defesa da mulher fala que ela é vítima de violência doméstica.

O homem teve amputação total do órgão genital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente já deu entrada no Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo, no distrito de Bacaxá, com o quadro de amputação.

O paciente precisou ser transferido e passou por cirurgia. Ele foi levado ao Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, também no município, e foi operado no mesmo dia. Ele continua internado, e o quadro de saúde dele é estável. Não houve reconstrução do órgão genital do homem, segundo o jornal O Dia. Os nomes dele e da suspeita não foram divulgados.

A vítima teria dito que a companheira cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento. A acusação teria sido feita enquanto ele era levado ao hospital, segundo o RJTV (TV Globo). Detalhes de como a vítima teve o pênis cortado e a ferramenta utilizada para cometer o crime também não foram divulgados.

A mulher prestou depoimento à polícia na segunda-feira (2). A suspeita foi liberada pelas autoridades enquanto a investigação segue em andamento para esclarecer o caso, informou a Polícia Civil. O homem também será ouvido pela 124ª DP (Saquarema), responsável pelo caso, quando receber alta médica.

O que diz a defesa da mulher?

O advogado da suspeita relatou ao UOL que a cliente “vivia sob constante violência doméstica”. Tiago Camarinha declarou que a mulher compareceu voluntariamente à delegacia, onde prestou todos os esclarecimentos necessários e se submeteu ao exame de corpo de delito. Perguntado sobre o que teria motivado o crime, o defensor afirmou apenas que esse e outros “questionamentos foram devidamente esclarecidos no depoimento”.

“A defesa tem plena convicção de que a verdade será revelada ao longo das investigações. Seguimos à disposição das autoridades, confiantes de que a justiça será aplicada de forma justa e adequada”, disse Tiago Camarinha, advogado da suspeita.

