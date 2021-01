Airbus da Azul decola às 13h para buscar 2 milhões de doses de vacina

Avião está equipado com contêineres climatizados e viajará 15.000km até Mumbai(Foto: divulgação.)

P Airbus da companhia aérea Azul fará escala técnica no Recife e voará 15.000km até Mumbai, na Índia, para buscar as vacinas –

O governo brasileiro ultima os preparativos para buscar os dois milhões de doses da vacina contra a Covid-19 na Índia, em voo especial da empresa aérea Azul que sairá do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), às 13h desta quinta-feira (14) com destino ao Recife (PE), de onde partirá direto para Mumbai, na Índia.

Se acordo com nota conjunta dos ministérios da Saúde, da Defesa e das Relações Exteriores, as vacinas estão previstas para chegar ao Brasil no próximo sábado (16) no Aeroporto do Galeão (RJ).

O Airbus A330neo, a maior aeronave da frota da Azul, estará equipado com contêineres específicos para garantir o controle de temperatura das doses de acordo com as recomendações do fabricante, e voará cerca de 15.000 quilômetros até o seu destino.

As doses foram produzidas pelo laboratório indiano Serum e compradas pelo Ministério da Saúde. A vacina da AstraZeneca/Oxford será distribuída aos estados em até cinco dias após o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para dar início à imunização em todo o país, de forma simultânea e gratuita.

O Ministério da Saúde recebeu o apoio da Azul e da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, por meio das empresas Gol, Latam e Voepass, para a logística de transporte gratuito da vacina contra Covid-19.

O Ministério das Relação Exteriores, por meio da Embaixada em Nova Delhi, realizou gestões junto às autoridades indianas e ao Instituto Serum da Índia, em seguimento à carta do presidente Jair Bolsonaro ao primeiro-ministro Narendra Modi, do dia 8 deste mês.

A segurança de todo o transporte em terra até os estados terá o apoio do Ministério da Defesa.

Tanto com a Índia quanto com o Reino Unido o Brasil tem mantido frequentes contatos em alto nível, segundo a nota conjunta dos três ministérios, “pautados por espírito de solidariedade e cooperação no enfrentamento da pandemia de Covid-19.”

Por:Diário do Poder/Cláudio Humberto

13/01/2021 às 23:13

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...