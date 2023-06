Jovem com infecção por superbactéria morreu um dia após dar entrada no hospital: ‘Tudo muito rápido’, diz mãe

Dâmilly Beatriz morreu após uma infecção generalizada — Foto: Redes sociais/ Reprodução

Acne no rosto foi ‘porta de entrada’ de microrganismo, segundo publicado em nota pela mãe dela, Daniela Veiga. Caso aconteceu em Blumenau, Santa Catarina.

A jovem Dâmilly Beatriz da Graça, 18 anos, ficou pouco mais de 24 horas no hospital antes de morrer por causa de uma infecção generalizada causada por uma superbactéria em Blumenau, em Santa Catarina. Ao g1 SC, a mãe dela, Daniela Veiga, disse que “foi tudo muito rápido”.

Em nota, o Hospital Santa Isabel, onde ela estava internada, confirmou o agravamento do caso devido ao microrganismo super resistente (leia texto abaixo). A Staphylococcus aureus é uma das bactérias mais presentes na pele humana, e coloniza grande parte da população sem causar reações. No entanto, pode ser fatal em alguns casos.

Encaminhada à UTI por volta das 18h de domingo (11), pouco depois de dar entrada na unidade, a jovem morreu no fim da tarde de segunda-feira (12).

Ela conta que os únicos sintomas que a filha teve, antes de ser internada, foi um torcicolo persistente, que começou na sexta-feira (9), e que já estava sendo acompanhado por profissionais, e uma espinha indolor no rosto, que apareceu no dia anterior.

Estudante de biomedicina, a jovem contraiu o microrganismo através de uma acne do rosto, segundo nota divulgada pela mãe dela, Daniela Veiga, nas redes sociais.

“Na sexta, amanheceu com um torcicolo. Dei um relaxante muscular, como qualquer pessoa que acorda com torcicolo: toma um relaxante muscular, bota uma bolsa de água quente, faz massagem”, relatou.

À noite, com a persistência da dor, a mãe levou Dâmilly ao hospital, onde foi analisada, medicada e liberada. “Durante o dia de sábado, teve momentos que ela estava melhor, principalmente porque a gente colocava a bolsa de água quente, então, dava uma amenizada”, relatou.

No domingo, no entanto, Dâmilly acordou com o rosto inchado. A mãe a levou de volta para o hospital, onde foi prontamente atendida, segundo Daniela. A triagem constatou pressão baixa e taquicardia.

Ela deu entrada no hospital já com protocolo de sepse, síndrome que faz diversas alterações inflamatórias no corpo, e pouco tempo depois foi encaminhada à UTI. Na segunda-feira, foi constatado o óbito por infecção generalizada. Ela teve uma parada cardíaca.

“Ela ficou menos de 24 horas na UTI, e um pouquinho mais de 24 horas dentro do hospital. A gente tem plena certeza de que não foi negligência médica, eles fizeram tudo de forma muita rápida”, informou.

A infectologista Sabrina Sabino explica que a bactéria que causou a morte da jovem nada mais é do que um microrganismo que coloniza a pele. No entanto, pode se agravar quando há algum tipo de ferimento na pele (assista acima).

“Quando vamos fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, quando fazemos uso de antibióticos prévios, se houver algum tipo de piercing ou tatuagem em lugar inadequado, ou seja, quando tem um tipo de lesão na pele, ela entra na nossa circulação”, esclarece.

A bactéria, ainda conforme a especialista, tem algumas nomenclaturas, entre elas a MRSA, que tem resistência a antibióticos como meticilina e penicilina. “Isso faz com que alguns antibióticos mais comuns não sejam capazes de tratar essa infecção”, informou.

Apesar de potencialmente grave, a bactéria coloniza grande parte da população sem causar reações, ainda conforme a infectologista.

“A gente tem que alertar a população que a grande maioria da população possui ela em nosso corpo, mas ela não vai fazer absolutamente nada se você tiver um bom mecanismo imunológico ou uma boa barreira da pele”, afirmou.

Nota do hospital

Nós, do Hospital Santa Isabel, confirmamos que a causa do óbito da jovem Damilly Beatriz foi por conta do agravamento do quadro de saúde devido à bactéria MRSA (Staphylococcus aureus resistente à meticilina). Esta bactéria pode ser encontrada em ambiente não-hospitalar e sua porta de entrada no organismo pode ser através de qualquer lesão de pele.

Lamentamos o óbito da paciente.

Fonte: Por Sofia Mayer e Clarìssa Batìstela, g1 SC e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/20:47:28

