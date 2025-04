Homem é morto a facadas após briga em frente ao Mercado Municipal de Altamira (PA)

Foto: Reprodução | Conflito entre usuários de drogas termina em homicídio na noite de segunda-feira (28), no centro da cidade; vítima ainda não foi identificada.

Na noite de segunda-feira, 28 de abril de 2025, um homicídio foi registrado na avenida Tancredo Neves, no centro de Altamira, no sudoeste do Pará. Segundo testemunhas, dois homens se envolveram em uma briga em frente ao Mercado Municipal.

Durante o confronto, ambos sacaram facas e se atacaram mutuamente. Um dos envolvidos foi atingido com gravidade e morreu ainda no local. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar, encontrou o corpo da vítima caído no chão. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) também foram chamados para iniciar as investigações.

De acordo com informações preliminares, os dois homens faziam parte de um grupo de pessoas que vivem nas imediações do mercado, onde é comum o consumo de drogas e bebidas alcoólicas. Brigas entre integrantes desse grupo são frequentes.

A vítima do esfaqueamento não portava documentos e, por isso, ainda não foi oficialmente identificada.

Fonte: Plantão 24horas News – Jornalista Queiroz Filho /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2025/12:04:12

