Homem é atacado por onça-parda no RS; cachorro salvou idoso

De acordo com relatos iniciais, o ataque se deu na localidade de Barra do Ouro e foi interrompido pela intervenção de um cachorro que estava com a vítima. O cão teria confrontado o felino para proteger o idoso. (Foto:Reprodução/RBS)

Darci Pelisser, 79, disse que foi salvo por um cachorro que o acompanhava. O ataque teria ocorrido no distrito de Barra do Ouro. Em entrevista à RBS TV, o homem detalhou que cria gado próximo ao local. “Eu achei que era um tatu. Eu queria ver o que era e vi que era um bicho grande. Mandei o cachorro pegar, e ele veio [para cima] no cachorro. Como ele não cortou o cachorro, eu não sei. O cachorro gritou e saltou para trás. Aí, ele veio no meu braço”, explicou.

Agricultor ficou ferido. Ele teve ferimentos no braço esquerdo, na mão direita e no rosto. “Estou bem, não tenho problema nenhum. Estou machucado, mas estou bem”, disse ele à RBS. (UOL)

Do G1- Um idoso foi atacado por uma onça-parda na manhã do último domingo (4), em sua propriedade rural situada na região de Pedra de Amolar, no município de Maquiné, localizado próximo ao litoral norte do Rio Grande do Sul. A ocorrência foi confirmada pelo Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) e pela Polícia Civil.

Uma testemunha que prestou auxílio no resgate relatou ter encontrado o idoso descendo de uma égua, com ferimentos visíveis. Conforme essa pessoa, a vítima mencionou que o animal não era muito grande, aparentando ser um filhote.

O homem ferido foi levado para atendimento médico em Osório e, segundo informações preliminares, está em recuperação. A Polícia Civil confirmou o ataque da onça-parda, mas informou não ter detalhes sobre o paradeiro do cachorro.

O Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) comunicou, em nota à imprensa, que não foi acionado no momento do ataque, mas deslocou-se ao local na manhã desta segunda-feira (5) para realizar diligências e coletar informações.

O CABM já acionou o IBAMA e a SEMA-RS para que as medidas técnicas e legais cabíveis sejam adotadas, incluindo o monitoramento do animal e a avaliação de riscos para a população local.

O Comando Ambiental enfatizou que casos envolvendo onças-pardas são incomuns na região, classificando este como atípico e que demanda uma investigação minuciosa e a colaboração entre órgãos de segurança, meio ambiente e saúde.

