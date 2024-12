Jovem de 17 anos sobrevive a raio durante chuva em Itaituba, no Pará

Foto: Reprodução | Relato alerta sobre os perigos de usar eletrônicos em dias de chuva.

Na manhã desta segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, uma jovem de 17, que não quis ser identificada contou à nossa equipe de reportagem que, durante a forte chuva, estava próxima a um freezer e mexendo no aparelho celular em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Durante um relâmpago, um raio a atingiu, estourando seus dedões dos pés. Por milagre de Deus, a jovem compartilha esse relato como um alerta para todos: não mexa em nada que envolva eletricidade quando estiver chovendo.

Em um áudio, a jovem disse: “Estava mexendo no aparelho celular quando, a princípio, o raio teria pegado na torre no Bairro DNER. Foi nesse momento que eu fui atingida, caindo no chão com o batimento cardíaco acima de 150.” Finalizou a jovem.

Diante disso, ela foi para o posto de saúde mais próximo, onde o médico que a atendeu afirmou que, por pouco, ela não teve um infarto.

Alerta de Tempo Severos: Chuva e Relâmpagos

Atenção a todos! Em caso de chuva intensa e relâmpagos, é importante tomar precauções para garantir a sua segurança:

1. Evite Saídas Desnecessárias: Fique em casa sempre que possível até que o tempo melhore.

2. Desconecte Aparelhos Eletrônicos: Proteja seus dispositivos de possíveis surtos elétricos.

3. Não se Abrigue em Árvores: Durante tempestades, evite ficar perto de árvores ou estruturas que possam cair.

4. Fique Atualizado: Acompanhe as atualizações do clima e siga as instruções das autoridades locais.

Mantenha-se seguro!

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/12/2024/13:26:15

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

