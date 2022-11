Jovem de 18 anos é assassinada a tiros de pistola 380 em Altamira (PA)

Emilly Rodigues da Silva, 18 anos, morta a tiros (Foto: Carlos Calaça)

Uma pistola foi usada no homicídio

Uma jovem foi encontrada morta em um ramal que dá acesso para a praia do Massanori, em Altamira, Sudoeste paraense. A jovem foi executada a tiros de pistola 380, segundo informações iniciais.

Emilly Rodigues da Silva, 18 anos, é a jovem executada com cinco tiros na cabeça, em uma estrada que leva à praia Massanori, em Altamira, Sudoeste do Pará. A apuração é do repórter cinematográfico Carlos Calaça, da Record TV Altamira.

O corpo de Emilly foi encontrado por um grupo de trabalhadores que voltava do almoço.

De acordo com peritos do Instituto Médico Legal (IML), foram 5 tiros na cabeça, o que indica que a jovem pode ter sido executada por queima de arquivo.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso e pde que informações sejam repassadas pelos números 181 e 190.

Por:Jornal Folha do Progresso em 10/11/2022/15:18:00

