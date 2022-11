Urgente: Bolsonaro reúne generais em reunião de emergência

Jair Bolsonaro (Foto: Reprodução) – A conversa ocorrerá presencial e remotamente, partir das 16h; na pauta, o relatório da Defesa sobre a eleição e os protestos em frente aos quartéis

Leia também:Relatório da Defesa sobre urnas aponta vulnerabilidades, mas não indica fraudes e chega a mesma contagem de votos do TSE

Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência com todos os comandantes das Forças Armadas, generais do Alto Comando e o ministro da Defesa. A conversa ocorrerá presencial e remotamente, a partir das 16h.

Na pauta, o relatório da Defesa sobre a eleição e os protestos populares em frente aos quartéis.

