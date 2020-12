Jovem de 20 anos foi morto a tiros no bairro São Luiz em Anapu

O corpo do jovem Victor Vinicius Dias, 20 anos, foi encontrado na madrugada do último domingo (06), no bairro São Luiz, em Anapu. A Polícia Civil esteve no local e começou a ouvir testemunhas, mas ninguém conseguiu identificar o responsável pelos disparos.

Segundo a polícia, o corpo da vítima foi encontrado por moradores, que acionaram o socorro. Mas assim que o resgate chegou, a vítima já estava sem vida. Testemunhas contaram que um homem teria atirado duas vezes contra o Vinicius, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Um inquérito policial foi aberto para investigar a morte do jovem. A família está muito abalada e espera que o responsável seja identificado e preso.



Foto: Reprodução

Fonte: Plantão 24horas News, com informações de Karina Pinto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...