Jovem de 20 anos morre após colidir motocicleta contra poste de energia em Itaituba (PA)

O jovem iam completar 21 anos de idade na próxima quarta-feira (12) (Reprodução / Portal Giro)

As autoridades devem investigar se a vítima estava em alta velocidade ou se o acidente foi causado por outra pessoa

Denilson Nelo da Silva, 20 anos, morreu em acidente de moto neste domingo (9) na 36ª rua do bairro Vale do Piracanã, em Itaituba, sudoeste do Pará. Ele estaria pilotando uma Honda Pop, de cor preta, quando colidiu em um poste de energia elétrica. O jovem morreu ainda no local do impacto.

A Polícia Militar foi acionada, por volta das 7h50, e ao chegar no local do acidente, verificou que Denilson estava morto. Segundo as informações divulgadas pelo Plantão 24 Horas News, a vítima iria completar 21 anos na próxima quarta-feira (12).

Uma equipe da Polícia Civil também foi acionada ao caso para tomar os devidos procedimentos. A Polícia Científica do Estado do Pará removeu o corpo para identificar a causa da morte e depois entregá-lo aos familiares para os ritos fúnebres.

