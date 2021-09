Trator passa por cima de coletor de lixo em Santarém

(Foto: Júnior Pião) – Um acidente ocorrido no início da noite de terça-feira (28), na Rua São Tomé, bairro Pérola do Maicá, deixou um trabalhador da coleta de lixo com suspeita de fratura na região do quadril.

De acordo com informações, Irlandre Alex Campos de Sousa, 20 anos, estava na lateral do trator jerico quando o condutor fez um desvio abrupto para não atingir um cachorro que passava. Com o movimento súbito, o trabalhador caiu, sendo atropelado pela roda maior do trator, que passou por cima da região do quadril.

A equipe do Samu 192 foi imediatamente acionada e prestou os primeiros atendimentos, e em ato contínuo prosseguiu com a vítima para o Pronto Socorro Municipal(PSM).

Na unidade hospitalar passa por exames e análise da ortopedia. Seu estado clínico é estável.

