Jovem de 24 anos foi preso por ameaçar a ex-companheira e tráfico de drogas em Mojuí dos Campos

Jovem é preso por tráfico de drogas e ameaçar ex-companheira em Mojuí dos Campos

Suspeito teria ameaçado a ex-companheira dizendo que iria atirá-la com espingarda. Na casa do jovem a polícia encontrou droga, dinheiro e produtos para fabricar entorpecente.

Durante a averiguação de denúncia de violência doméstica em Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, as Polícia Civil e Militar prenderam em flagrante um jovem de 24 anos por ameaçar a ex-companheira e também por tráfico de drogas. A prisão aconteceu no início da noite de segunda-feira (17) no bairro Alto Alegre.

De acordo com o delegado Eric Petersson, após receber a denúncia uma guarnição foi deslocada para o endereço da vítima. No local, a ex-companheira do suspeito informou que o mesmo tinha seguido para a própria casa e que voltaria armado com uma espingarda para matá-la.

A polícia seguiu para o endereço e conseguiu localizar o jovem ainda na Rua José Calazans próximo da Rodovia Estadual PA-431, no bairro alto Alegre, porque a corrente da moto conduzida por ele havia quebrada.

Por estar próximo da casa do suspeito a polícia resolveu fazer buscas na residência. Foram encontrados escondidos em um recipiente 51 trouxinhas de crack, uma porção de pedra de crack, uma porção de maconha tipo Skunk.

A polícia ainda apreendeu R$595,75 em espécie, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, e sacos plásticos para embalar a droga. O material apreendido e o indigitado foi apresentado na UIPP de Mojuí dos Campos para os procedimentos legais, assim como o suspeito.

