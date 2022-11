Jovem diz ter sido violentada sexualmente por casal, em Juruti

(Foto:Reprodução) – No último domingo (13), a jovem identificada como Vandrilza dos Reis, de 19 anos, denunciou à polícia que foi vítima de estupro praticado por um casal durante um churrasco que acontecia em uma residência, situada no bairro São Marcos, no município de Juruti.

Segundo relatos da jovem à polícia, o casal que era de sua confiança, o convidaram para uma ‘social’. No local, começou a se divertir normalmente, até que foi no banheiro pela primeira vez. Ao sair, a mulher sentou ao seu lado e falou: ‘meu marido não tem ciúmes de mim com homem, só com mulher. Olha como ele ta te olhando’.

Mas tratou aquilo com normalidade, até que novamente foi no banheiro e dessa vez foi surpreendida pela mulher, que a puxou para dentro do quarto e o marido trancou a porta. Neste instante, a vítima chegou a pensar que a suspeita queria apenas conversar, mas foi jogada em cima da cama, teve suas pernas seguradas pela mulher, enquanto o homem cometia a conjunção carnal.

O estupro seguiu com a mulher chupando os seios da jovem e colocando os dedos nas suas partes íntimas. Durante o crime, a vítima pedia para cessarem a agressão, mas a ‘amiga’ afirmava que seria rápido e o marido não iria gozar dentro. ” Depois que ele ejaculou no meu corpo, antes de sair pra fora, ele pediu pra ela pra parar, e ela olhou pra ele e falou que não, que só ele tinha se satisfeito, mas ela não, ela ainda queria chegar no orgasmo”, relatou a jovem aos prantos.

Após o episódio, Vandrilza dos Reis saiu do local com a ajuda de uma conhecida. Ao chegar na sua casa, contou o ocorrido a sua irmã que acionou a Polícia Militar e imediatamente realizou a prisão do casal. Posteriormente, a jovem foi encaminhada para o Hospital Municipal para os exames necessários.

A prisão do casal não foi mantida e eles foram liberados. A reportagem não conseguiu contato com as autoridades policiais de Juruti e nem com a defesa do casal, mas o espaço segue aberto para qualquer posicionamento. (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 21/11/2022/09:23:18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...