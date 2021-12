Marido é assassinado a facadas ao proteger a esposa do ex-genro em Itaituba, no Para

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na madrugada do crime, Sebastião foi até a casaa de sua ex-sogra e desligou o dijuntor de energia, entrou na casa e foi até o quarto da ex-sogra, onde disse que iria mata-la, foi quando o marido entrou no quarto e tentou proteger a esposa, entrou em luta corporal com Sebastião, mas o ex-sogro acabou levando três facadas.

You May Also Like