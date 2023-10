Jovem é estrangulado e decapitado em MT; adolescentes são apreendidos, confessam e demonstram frieza

Dois adolescentes foram apreendidos em flagrante pela Polícia Civil por envolvimento em um bárbaro homicídio ocorrido, ontem, na cidade de Pontes e Lacerda. O corpo de Lucas Silva Costa, de 22 anos, foi encontrado enterrado em um terreno aos fundos de uma residência.

A equipe da Delegacia de Pontes e Lacerda realizou buscas no endereço, mas não localizou nenhuma pessoa na casa. No entanto, no terreno, foram encontrados objetos queimados, como roupas e calçados, e sinais de que a terra tinha sido recentemente remexida.

Na escavação, os policiais civis encontraram o corpo da vítima na cova rasa e a perícia da Politec foi acionada. Segundo a polícia, no momento em que a equipe da delegacia estava na residência, um dos envolvidos no crime enviou uma pessoa ao local para saber o que estava ocorrendo no local.

Durante as investigações, a equipe da delegacia identificou quatro envolvidos no homicídio, três adolescentes entre 14 e 16 anos, e um adulto de 19 anos. Dois menores apreendidos em flagrante assumiram a participação no crime e detalharam como a vítima foi executada.

Segundo eles, Lucas foi estrangulado e depois teve a cabeça decepada pelos executores com o uso de uma machadinha. Conforme a Polícia Civil, interrogados, os adolescentes não demonstraram arrependimento a ainda riam afirmando que a vítima tinha uma “cabeça grande e escorregadia”.

Um terceiro adolescente se apresentou espontaneamente esta manhã na delegacia e confessou sua participação na ação criminosa. Ele disse que quando chegou na casa, a vítima já estava sendo torturada pelo grupo e que ‘apenas deu dois chutes’ na cabeça de Lucas e depois saiu do local.

Os menores responderão a ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A Polícia Civil informou que a investigação prossegue para localizar o quarto envolvido no homicídio e os mandantes.

A informação é da assessoria Polícia Civil.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2023/07:43:11

