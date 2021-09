Jovem é executado a tiros enquanto trabalhava em lanchonete no município de Redenção (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quando os socorristas e a equipe da Polícia Militar chegaram ao local do crime o jovem já estava sem vida. Segundo os peritos, Elvis foi atingido por três tiros – dois na região abdominal e um nas costas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Redenção, que investiga a identidade e o paradeiro dos criminosos e as possíveis motivações do crime, envolto de mistérios.

(Foto:Reprodução) – Na noite da última segunda-feira (20), o jovem identificado como Elvis Santos Silva, 24 anos, foi executado a tiros por dois homens que estavam em uma moto, no setor Planalto, em Redenção, região sul do Estado.

