Homem espanca pai, rouba R$ 1 mil e manda vídeo ameaçando cortar a língua da família

(Foto:Reprodução) – Policiais da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) procuram por um homem de 29 anos que está foragido, após espancar e tentar matar o próprio pai, de 56 anos.

Aldinei Oliveira Souza invadiu a casa dos pais, agrediu violentamente a vítima e depois foi para uma festa, onde postou vídeos nas redes sociais. O caso ocorreu em agosto.

Segundo a mãe de Aldinei disse em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o autor teria pulado o muro da casa e, sem dizer nada, passou a agredir o pai deixando-o desacordado. Antes de ir embora, Aldinei quebrou dois celulares e roubou R$ 1 mil da carteira dos pais.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde passou por cirurgia e está internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI). Homem teve o pulmão perfurado, várias costelas quebradas está em estado gravíssimo.

De acordo com registro de boletim de ocorrência, após tentar o homicídio do próprio pai, Aldinei mandou vídeo, retirado da internet, para mãe e a irmã. Nas imagens, um rapaz mostra o corpo de um homem ensanguentado, jogado em um colchão. No chão, a língua da vítima, decepada. “Chico Pereira tá dormindo. Olha a língua do infeliz. É um miserável mesmo”. Segundo a delegada responsável pelo caso, Jane Klébia, o vídeo foi enviado em uma clara ameaça.

Em contato telefônico com a mãe, o autor declarou que atacou o pai, pois ele praticava violência doméstica contra ela. Em depoimento, a mãe e irmã de Aldinei negaram que no dia das agressões tivesse ocorrido algo que motivasse o espancamento.

De acordo com a delegada Jane Klébia, é preciso divulgar fotos de Aldinei para que a polícia possa localizá-lo. “A ideia é colher denúncias anônimas que possam levar a prisão de Aldinei”. O homem deverá cumprir mandado de prisão preventiva.

Fonte: Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...