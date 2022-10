Jovem é executado com tiro na cabeça no município de Belterra

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Dois meses antes, ele sofreu um atentado à bala ocorrido às proximidades da Barbearia Oliver. (Com informações do O Impacto).

Na noite do dia 29 de maio, ele foi esfaqueado após uma possível desavença com Cezarino Ribeiro de Miranda Neto, às proximidades da orla, em Santarém.

De acordo com informações iniciais, a vítima estava no local com a namorada, quando dois homens chegaram em uma motocicleta Honda Bros, cor preta, e o chamaram.

You May Also Like