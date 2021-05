Jovem é morto a tiros na frente de sua residência, em Castelo dos Sonhos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil de Castelo dos Sonhos já está no caso, e um inquérito policial já foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.

As polícias Militar e Civil foram acionadas e informadas sobre o homicídio para a realização dos procedimentos cabíveis e remoção do corpo da vítima.

O garupa, com uma Arma de fogo, teria efetuado pelo menos seis tiros contra o rapaz que foi atingido é assassinado no local.

( Foto: Reprodução/Facebook do Carlos Calaça) – O crime aconteceu no Distrito de Castelo dos Sonhos, município de Altamira (PA), na última segunda-feira (24), por volta das 20h25 da noite, na Rua São Francisco, Bairro São José.

