Jovem é sequestrado por 4 homens e assassinado no MT

(Foto:Reprodução/JKNotícias) – Evandro Ribeiro, 25, foi morto a tiros após ser sequestrado por 4 homens, no domingo (11), na zona rural de Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá). O corpo dele foi encontrado por populares em uma área de mata.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe da vítima compareceu à delegacia por volta das 11h, para denunciar que o filho, que mora com dois colegas, havia desaparecido. Segundo ela, a nora foi quem percebeu o sumiço da vítima, já que ele não compareceu em um compromisso que tinham.

A testemunha disse ainda que seu outro filho havia recebido a notícia que a casa de Evandro havia sido invadida no início da manhã por 4 homens, que o levaram a força.

Já no começo da tarde, por volta das 14h, a Polícia Militar recebeu uma informação via Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (Ciosp) de que populares haviam encontrado um corpo com sinais de tiro, em uma área de mata, localizada próximo à estrada de Pontal Verde.

De imediato os policiais foram até o local e constataram o fato. Evandro já estava sem sinais vitais, ele tinha várias perfurações de arma de fogo. A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionada e ficou responsável pela liberação do corpo, que foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento não há informações sobre a motivação do crime e sobre quem teria praticado. A Polícia Civil está investigando o caso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/09/2022/08:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...