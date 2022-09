PM atropela e deixa sete pessoas feridas em Tucuruí

(foto: Ilsutrativa Reprodução) – Sete pessoas ficaram feridas, após terem sido atropeladas por um policial militar da reserva identificado apenas como “Ailton”, na madrugada do último domingo (11), no bairro Santa Mônica, em Tucuruí, no sudeste paraense. Segundo as testemunhas, o policial estava com sinais de embriaguez e fugiu do local com a ajuda de uma viatura da Polícia Militar.

Por nota, a Polícia Militar do Pará se manifestou sobre o assunto e informou que abriu um Inquérito Policial Militar (IPM) pelo Comando do 13° Batalhão para apurar as circunstâncias do caso. “O militar apontado como causador do acidente foi identificado e prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil do município. A PM esclarece que os outros policiais militares envolvidos na ocorrência foram afastados preventivamente do serviço operacional até a conclusão do procedimento de apuração. A PM reitera que não compactua com desvios de conduta e que atuará com rigor na apuração do fato”, assegurou a PM.

O atropelamento foi registrado por volta das 1h. As vítimas contaram que passavam pela rua, quando foram surpreendidas pelo veículo, que atingiu diversos condutores e passageiros, deixando pelo menos sete pessoas feridas. As vítimas foram levadas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Uma delas foi encaminhada ao Hospital Regional de Tucuruí, em estado grave.

De acordo com testemunhas, o PM apresentava sinais de embriaguez. Também segundo elas, um vídeo que circula em grupos das redes sociais mostra o momento em que o homem fugiu do local com a ajuda de uma viatura da Polícia Militar. O carro do policial foi conduzido ao pátio da 15° Seccional Urbana da Polícia Civil.

