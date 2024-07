Jovem faz aborto clandestino e joga feto de 30 semanas no lixo em Sinop-MT

(Foto: Reprodução)- Equipe médica constatou que o feto estava com aproximadamente 30 semanas e pesava aproximadamente dois quilos. Depois do aborto, ele foi descartado no lixo

Uma jovem, de 18 anos, foi socorrida com sangramento intenso e choque hipovolêmico depois de cometer um aborto, na tarde de terça-feira (16), em um condomínio localizado no bairro Jardim Caribe, em Sinop (500 km de Cuiabá). O feto foi jogado no lixo e ainda não foi localizado pelas autoridades.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, uma equipe foi acionada na tarde de terça pelos plantonistas do Hospital Santo Antônio, que informaram que uma jovem havia dado entrada na unidade de saúde com lacerações nas partes íntimas e hemorragia.

Em exames, a equipe médica constatou que ela havia feito um aborto e que o feto estava com aproximadamente 30 semanas e pesava aproximadamente dois quilos.

Conforme apuração da PM, a jovem passou a noite na casa dos jovens e praticou o aborto com ajuda do namorado. Os dois retiraram a criança de maneira forçada. Depois, jogaram os lençóis utilizados no crime e o feto no lixo.

Questionados, os pais da jovem alegaram que não sabiam da gravidez. Já os sogros afirmaram que desconfiavam da gestação, mas a mulher negava. Os sogros serão ouvidos pela polícia porque a gestante estava hospedada na casa deles.

A Polícia Militar irá levantar as imagens de câmeras de monitoramento da região para averiguar todos os participantes do crime. A jovem recebeu voz de prisão, mas não foi detida porque permanece sob cuidados médicos. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Hiper Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2024/09:46:11

