Veja: segurança é suspeito de bater e tentar matar mulher no Pará

Confusão teria começado após segurança do bar bater num homem até ele cair no chão | Reprodução/RBATV

Briga começou após segurança de bar agredir homem com golpes de cassetete.

Uma mulher identificada como Laecilda Barral Coelho foi atingida por disparos de arma de fogo na noite do último domingo (14), em frente a um bar, localizado no cruzamento da travessa São Benedito com a avenida Perimetral, bairro Primavera, em Cametá, no nordeste paraense.

De acordo com testemunhas, o caso aconteceu durante uma confusão generalizada na parte externa do estabelecimento. A Polícia Civil (PC) informa que apura o crime de tentativa de feminicídio por meio da delegacia daquele município.

Ainda de acordo com a PC, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Cametá (HRC), onde passou por uma cirurgia e não corre risco de morte. O principal suspeito do crime é o segurança do bar, que não teve o nome divulgado e está sendo procurado pela polícia.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o segurança inicialmente batendo com o cassetete num homem que conversava com ele ao pé do ouvido. A situação gerou a confusão maior, em que teria ocorrido o tiro contra Laecilda Barral Coelho.

Veja a confusão no vídeo abaixo:

