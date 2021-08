Festa em presídio de Santarém tem bolo e mãe de detento

O Centro de Triagem Masculina (CTMS) faz parte do Complexo Penitenciário localizado na comunidade de Cucurunã, em Santarém. | Thiago Gomes/Ascom Susipe

O aniversário de um detento aconteceu no Centro de Triagem Masculina (CTMS), no Complexo Penitenciário localizado na comunidade de Cucurunã, em Santarém.

Um detento que cumpria prisão no Centro de Triagem Masculina (CTMS), no Complexo Penitenciário localizado na comunidade de Cucurunã, em Santarém, no oeste do Pará, ganhou festa com bolo, parabéns e a presença da mãe e de um sobrinho, menor de idade no dia do seu aniversário. Conforme apurou o Portal OESTADONET, dois servidores da CTMS teriam facilitado a liberação da festa.

O caso ocorreu em junho deste ano, mas só agora veio à tona após a Corregedoria-Geral da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (SEAP), instaurar uma Sindicância Administrativa Disciplinar para apurar a conduta dos dois servidores que supostamente teriam liberado a festinha particular do interno, fora do dia de visitação a presos.

De acordo com a apuração do Portal OESTADONET, o detento Egner Lima de Souza, que atualmente cumpre condenação por tráfico de drogas, recebeu a visita da mãe e de um sobrinho, um menor de idade, no dia do seu aniversário. Um bolo foi providenciado para o parabéns ao preso, conforme consta no Relatório de Diligências nº 077/2021-CGP/SEAP de 29/06/2021.

Os servidores, identificado apenas pelas iniciais J.G.P. e W.J.V.O., ambos coordenadores, são os alvos da investigação da Corregedoria da SEAP.

A comissão de sindicância, formada pelos servidores Vitor Ramos Eduardo, Corregedor Metropolitano, Rodrigo Costa Pinheiro de Sousa e Bruno Costa Pinheiro de Sousa, membros, vai começar ouvir todos os envolvidos neste episódio.

