Moraes autoriza saída de Jefferson para tratamento em hospital, mas mantém prisão

Roberto Jefferson| Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, neste sábado (4), que o ex-presidente nacional do PTB Roberto Jefferson deixe a prisão para tratamento médico. Mas, a prisão preventiva do ex-parlamentar está mantida. Jefferson só poderá deixar a prisão para ir ao hospital, e obedecendo a uma série de medidas cautelares: além de ser submetido ao monitoramento eletrônico, ele está proibido de receber visitas sem autorização da Justiça, com exceção de seus familiares; não poderá ter acesso ou contato com investigados em inquéritos sobre notícias falsas; não poderá usar redes sociais nem por meio de sua assessoria e não poderá conceder entrevistas.

A decisão do ministro ocorre após as informações apresentadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, apontando que o tratamento médico recebido no hospital penitenciário seria insuficiente. Em relatório, subscrito pelo médico Itauan Vieira Espínola, o ex-parlamentar preso em 13 de agosto está com quadro de infecção urinária e reclamando de dores na lombar. “Consideradas as alegações da Defesa em relação ao quadro de saúde do preso e verificando a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional (…), vislumbro ser possível a autorização para a saída do custodiado”, escreveu o ministro. As informações são do portal G1.

