Jovem que estava desaparecida é encontrada morta no MT; três irmãos suspeitos

Foto Reprodução| A Polícia Civil confirmou ao Só Notícias que foi localizado, hoje de madrugada, o corpo de Letícia Maria da Silva Campos, de 24 anos, em uma área conhecida como Pedreira, em Diamantino (480 km de Sinop). Ela estava desaparecida desde o último sábado (19).

Segundo informações no boletim de ocorrência, a jovem havia saído para uma tabacaria e, desde então, não foi mais vista. Os investigadores iniciaram as diligências e, através de câmeras de segurança do sistema Vigia Mais MT, aos arredores do local onde ela foi vista pela última vez, identificaram que um homem havia colocado a vítima dentro de um carro. Ele foi localizado e conduzido para esclarecimentos.

Na delegacia, o suspeito contou que a vítima havia sido morta e indicou o local onde ele e mais dois envolvidos (todos os três irmãos) haviam ocultado a jovem. A Politec analisou e removeu o corpo, que estava em decomposição e numa cova rasa. Segundo uma fonte de Só Notícias, a vítima também estava nua.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para necropsia, que irá confirmar a causa da morte.

A Polícia Civil está em diligências no momento para localizar os outros dois suspeitos.

Em instantes mais detalhes.

