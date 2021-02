Igarapé transborda e pista se rompe na BR-010, em Ipixuna do Pará

[Foto| PRF/Divulgação] -A pista ficou totalmente interditada após uma cratera se abrir.

Um igarapé transbordou, cedendo a pista no Km 210 da BR-010.

Um igarapé transbordou no Km 210 da rodovia BR-010, no município de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. Uma cratera medindo cerca de 8m de extensão se abriu na pista, de uma margem a outra e continua aumentando, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A avaria ocorre a poucos quilômetros do município de Paragominas. A rodovia, também conhecida como Belém-Brasília, é um dos principais pontos de ligação entre o Pará e as demais regiões do País.

Vídeos feitos por moradores e motoristas que trafegavam pelo local mostram a situação da via que está intrafegável.

Além de agentes da PRF, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está no local e informou que já está tomando providências.

ROTAS ALTERNATIVAS

Quem precisa trafegar pelo local, a PRF orienta que motoristas busquem rotas alternativas. São elas:

Belém-sentido sul do país: alça viária PA-150 até a divisa PA/TO

Belém-Paragominas: Alça Viária até o Acará até Tomé Açu. Em Tomé Açu, pegar a PA-256 e seguir até a Vila Canaã (trecho sem pavimentação), atravessar a balsa e percorrer 60 km (pavimentado) até sair na BR- 010 (rotatória de acesso à Paragominas).

Uma grande cratera se abriu na pista. [Foto:PRF/Divulgação]

Autor: Diário Online;terça-feira, 16/02/2021, 08:43 –

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...