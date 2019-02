Jovem universitário é atropelado em calçada e tem celular roubado em Santarém

Vítima ficou com escoriações pelo corpo e teve o celular roubado — Foto: Arquivo Pessoal

Caso aconteceu no domingo (17) e vítima acredita ter sido vítima de homofobia. Motorista tentou colocar a vítima à força no carro

Um jovem de 21 anos foi vítima de atropelamento no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará, no domingo (17), enquanto andava pela calçada na Avenida Barão de São Nicolau, e teve o celular roubado. A vítima, que preferiu não se identificar, acredita ter sido vítima de homofobia.

O caso aconteceu por volta das 9h enquanto o universitário de biomedicina seguia para uma reunião budista próximo de onde o atropelamento aconteceu.

“Eu estava andando pela calçada normalmente, quando do nada fui atropelado por trás por um carro que eu só consegui identificar depois que eu levantei. Com pancada eu caí no chão e fiquei meio zoado”, contou.

Ao G1, a vítima contou que a situação durou alguns segundos e, depois de estar no chão, o motorista desceu do carro e tentou levá-la para dentro do veículo. Como não conseguiu, o homem de aproximadamente 35 anos pegou o celular do jovem, o ameaçou e foi embora.

“Eu acredito que o que motivou foi a homofobia e também com o intuito de roubar, para cometer esse ato. Talvez ele quisesse fazer algo pior comigo, porque queria que eu entrasse no carro”, completou.

No momento da batida havia algumas pessoas próximas que viram o momento que o carro subiu na calçada e atropelou o jovem. Elas ajudaram o universitário, avisaram a família e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

O jovem ficou com escoriações no braço e tórax e foi atendido na UPA 24h. “Eu quase não consigo respirar, dói tudo aqui dentro. Por fora foram poucos ferimentos, mas estou todo batido”, disse.

A vítima registrou nesta segunda-feira (18) o Boletim de Ocorrência na 16ª Seccional de Polícia Civil em Santarém.

