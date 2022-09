Juliana Caetano posa de calcinha e fala sobre seus vídeos sensuais: “Sou empreendedora”

SHOW DE SENSUALIDADE- A cantora respondeu uma dúvida de fã sobre a venda de conteúdos sensuais -(Foto:Reprodução/Instagram)

Juliana Caetano, cantora do Bonde do Forró, aproveitou a tarde desta quarta-feira (21), para conversar com os fãs no Instagram. Antes de iniciar o bate-papo, ela divulgou uma foto em que aparece de calcinha preta sentada na cama e, logo abaixo, acrescentou uma caixinha de perguntas.

Um dos assuntos abordados por Juliana foi sobre a venda de conteúdos sensuais. Para quem não sabe, além de cantar no Bonde do Forró, a famosa e outras dançarinas comercializam vídeos ousados no WhatsApp.

“Sou empreendedora”, afirmou Juliana Caetano

Na ocasião, um seguidor quis saber: “Vocês vendem algum tipo de produto?”. Diante da pergunta, a cantora riu e deu sua resposta sincera: “Produto? Ah… vendemos vídeos. Sou empreendedora e empresária”, afirmou.

E por falar nos vídeos de Juliana Caetano, ela contou que costuma divulgar algumas prévias em seu grupo oficial do Telegram. A musa explicou que só possui um canal oficial na plataforma e ressaltou que qualquer outro grupo criado é fake. “Outra coisa muito importante: o meu único grupo no Telegram é esse daqui tá?”, disse ela, apontando para o link do grupo.

“Qualquer outro aí… caia fora, passa correndo e nem participa. Porque é furada. Tá bom? Então esse daqui é o meu. Se você quiser fazer parte. É só esse.”, ressaltou Juliana Caetano.

