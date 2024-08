Sheila Mello deixa escapar “intimidade” em vídeo de lingerie

Sheila Mello impressionou fãs com ensaio sensual. | Foto: Reprodução

A inesquecível “Loira do Tchan” mostrou que está com tudo em cima ao compartilhar parte de ensaio sensual com seus fãs nas redes sociais. Veja!

A dançarina Sheila Mello conquistou o carinho dos brasileiros quando se tornou a “Nova Loira do Tchan”. Sua beleza estonteante e corpo de dar inveja a fizeram reconhecida nacional e internacionalmente nas apresentações do grupo “É o Tchan”.

Hoje em dia, aos 46 anos, Sheila Mello segue impressionando seus fãs com sua boa forma. Na última terça-feira (13), ela publicou em seu Instagram um vídeo de um ensaio de lingerie que estava fazendo em casa.

Momento íntimo com a ‘Frofro’

Na gravação, Sheila aparece usando um conjunto nude que evidenciou suas curvas. No entanto, a musa acabou perdendo a concentração quando seu irmão, Washington Mello, responsável pelos cliques, começou a brincar com sua cachorrinha.

“Olha a Frofro aparecendo no meu vídeo, que bonitinha. Frofro, olha o bumbum da mamãe”, brinca ele. “Coisas que acontecem quando o trabalho é em casa…”, escreveu Sheila.

A dançarina acrescentou: “Só irmão para fazer isso mesmo (risos)! Washington perdeu tudo na beleza da Frozen”, continuou.

Os comentários da publicação foram só elogios para a artista. “Dando um banho em 1.000 de 20 aninhos”, comentou uma. “Ela quer parar o Brasil de novo”, disse mais um fã. “Ninguém sabe a cor do cachorro”, brincou outra. “Vi nos comentários que tem um cachorro no vídeo, mas não consigo achar. Alguém já achou? Tem cachorro mesmo ou é zoeira?”, escreveu outra seguidora.

VEJA A PUBLICAÇÃO:

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2024/08:50:51

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

