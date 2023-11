Justiça concede liberdade a servidor dos Correios suspeito de esquema de extravio de mercadorias

Aparelhos eletrônicos, incluindo celulares, tablets e fones de ouvido bluetooth encontrados em armário de servidor dos Correios em Santarém — Foto: Polícia Federal / Divulgação

Ricardo Lameira Ribeiro tinha sido preso pela Polícia Federal de Santarém na última terça-feira (7).

A Justiça Federal acolheu pedido de habeas corpus da defesa do servidor dos Correios preso na última terça-feira (7), por suspeita de executar esquema de extravio de mercadorias do Centro de Distribuição Domiciliária dos Correios. Ricardo Lameira Ribeiro, que foi levado ao Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura após a prisão em flagrante deve ser colocado em liberdade assim que o alvará de soltura for inserido no sistema da Seap.

De acordo com informações da PF, a investigação sobre a conduta de Ricardo começou a partir de uma denúncia. Na terça, quando uma equipe de policiais foi ao Centro de Distribuição, foram encontradas várias encomendas nos armários de Ricardo, entre elas, aparelhos eletrônicos, como celulares, tabletes e fones de ouvido, além de encomendas fechadas endereçadas a terceiros.

Ainda de acordo com a PF, o servidor deve ser indiciado pelo crime de peculato.

Todo o material pertence a terceiros, que estava no armário de Ricardo Lameira foi apreendido pela Polícia Federal.

Fonte:g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/11/2023/11:03:00

