Justiça inicia julgamento de militar que matou cão, no Pará

Policial matou o cachorro Lobinho no bairro da Pedreira | Foto:Reprodução

O acusado era cabo da PM, e foi expulso da corporação após a divulgação do caso.

O julgamento do ex-policial militar, Luiz Augusto de Almeida da Silva, acusado de matar um cachorro a tiros, em Belém, iniciou nesta segunda-feira (11), pela fase de instrução do que foi realizada na Sala de Audiência da juíza da 11ª Vara Criminal, com o depoimento de todos os envolvidos. (As informações são do Wesley Rabelo).

Segundo informações repassadas pelo Tribunal de Justiça do Pará, ao ser interrogado o réu alegou que atirou para se defender do ataque do animal. No entanto, testemunhas negam a versão do acusado.

Ao finalizar as instruções do julgamento, o processo entra nas alegações finais e deve retornar até maio. Após esse processo, a juíza deve determinar a sentença.

Luiz Augusto de Almeida, foi identificado como o responsável pelos disparos que mataram um cachorro, de nome Lobo, na manhã do dia 25 de dezembro de 2020, no bairro da Pedreira, em Belém.

O policial se apresentou à Polícia Civil, na tarde de 28 de dezembro do mesmo ano e alegou que agiu após ele e o pai terem sido atacados pelo cão.

