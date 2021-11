Palmeiras sofre virada do Flu no Maracanã e tem sequência de vitórias interrompida

Neste domingo, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense, no Maracanã, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão saiu na frente com Dudu, que acertou lindo chute de longe, mas o Tricolor Carioca virou com dois gols de Yago Felipe. Assim, o time alviverde viu a sequência de seis vitórias na competição ser quebrada. Ao fim do jogo, Dudu foi expulso.

O Palmeiras fez um jogo muito tranquilo na primeira etapa. Além do golaço de Dudu, o time comandado por Abel Ferreira criou chances para sair com um placar mais tranquilo, neutralizando todos os avanços do Fluminense.

Com um gol relâmpago, o Fluminense deixou tudo igual com Yago Felipe, que contou com desvio de Luan. A partir de então, o jogo passou a ser equilibrado, com os times apostando em finalizações de longa distância. Em um deles, Yago Felipe marcou o seu segundo na partida. Nos acréscimos, Dudu foi expulso ao revidar falta de Samuel Xavier, recebendo o segundo cartão amarelo.

Com o resultado, o Palmeiras estacionou nos 58 pontos, na terceira posição do Brasileiro. Na próxima rodada, o time enfrenta o São Paulo, no Allianz Parque, às 20h30 da quarta-feira. Enquanto isso, o Fluminense chegou aos 45 pontos, na oitava colocação. A equipe volta a campo contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, na quarta, às 20h30.

O jogo – Depois de um início travado no Maracanã, o Palmeiras foi o primeiro a levar perigo. Raphael Veiga ajeitou e finalizou da entrada da área, exigindo defesa de Marcos Felipe, que deu rebote. Na sobra, Rony chutou em cima do goleiro do Fluminense.

Aos 28 minutos, o Palmeiras abriu o placar em um golaço de Dudu. Após sobra de escanteio, o camisa 4+3 dominou a bola na intermediária e acertou um lindo chute no ângulo esquerdo, sem chance de defesa para Marcos Felipe.

O Verdão voltou a assustar em jogada de Gustavo Scarpa, que puxou contra-ataque, carregou a bola e finalizou à direita do gol.

Com menos de 30 segundos após o apito do árbitro, o Fluminense deixou tudo igual. Yago Felipe recebeu na intermediária, carregou e finalizou de fora da área. A bola desviou em Luan e tirou as chances de defesa de Weverton.

Em falta pela direita do ataque, Scarpa bateu no lado oposto e exigiu intervenção de Marcos Felipe. Aos 12 minutos, Victor Luis derrubou Lucca dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. No entanto, após ir à cabine do VAR, identificou falta em Veiga na origem do lance e voltou atrás na decisão.

Na sequência, Scarpa trouxe a bola da direita para dentro e arriscou de fora da área, mandando à esquerda do gol. Em cobrança de falta de muito longe, David Braz acertou o ângulo direito, mas Weverton saltou para fazer bela defesa.

Danilo Barbosa recuou a bola de forma estranha para Luan, que não conseguiu cortar. Lucca ficou com ela, mas finalizou por cima do travessão. Aos 42 minutos, veio a virada do Flu. Yago Felipe avançou pelo meio e chutou de fora da área, acertando o canto esquerdo.

Ainda deu tempo de Dudu ser expulso, recebendo o segundo cartão amarelo após revidar falta de Samuel Xavier.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)14/11/2021 19:30

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...