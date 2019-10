Kid Bengala virou pastor evangélico? Atrizes pornô protestam

(Foto: Reprodução)- Muita gente foi pega de surpresa com a notícia de que Clóvis Basílio dos Santos, o Kid Bengala, estaria deixando o mundo pornô para virar pastor evangélico. Mas, calma! Parece que tudo não passa de uma fake news.

Segundo Clayton Nunes, presidente das Brasileirinhas, não há indícios de que isso seja verdade. “O Kid não respondeu e estamos aguardando ele na quinta-feira para trabalhar — ele é apresentador do reality A Casa das Brasileirinhas. Caso isto fosse verdade, seríamos os primeiros a serem avisados”, afirmou.

Quem não gostou nada dessa suposta fase evangélica de Kid foram as atrizes que contracenam com ele. “Ele nunca pode sair do pornô! Ele manda muito bem. Tem que continuar no pecado do mundo da carne e fazendo a alegria de nós, atrizes”, diz Elisa Sanchez.

Bianca Naldy também lamentou: “Isso é mentira! Ele tem que continuar. É o maior membro do Brasil! Se ele virar pastor eu vou frequentar a igreja dele. Iria virar missionária do Kid nessa jornada e confessar meus pecados pra ele de quatro”.

Postado terça-feira, 15/10/2019, 10:26 – Atualizado em 15/10/2019, 10:25

