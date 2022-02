Anitta aposta em vestido de crochê de R$ 1,2 mil no Caribe

Foto: Reprodução/Instagram/@anitta / Elas no Tapete Vermelho

Cantora posou com um vestido curto que traz faixas coloridas horizontais na saia

Anitta é mais um famosa a apostar no crochê. A cantora postou neste fim de semana foto em St. Barths, uma das ilhas do Caribe, com vestido curto que traz faixas coloridas horizontais na saia, pontos mais abertos na parte de cima que se une ao top rosa.

O vestido é da marca MHAR, de Luciana Branco, que produz peças com o trabalho manual para várias ocasiões. Trata-se do modelo que se chama, coincidência ou não, Anitta, é custa R$ 1190. No site da empresa, aparece como peça esgotada, mas no instagram, a marca deixa subentendido que se pode pedir por encomenda. Peça igual já foi usada também pela influenciadora Thássia Naves.





#ficaadica1: Mesmo com referências dos séculos 16 e registros anteriores na China, foi no século 19 que a francesa Riego de La Branchardière criou padrões que podiam ser copiados por qualquer pessoa. Com auge fashion nos anos 1960 e 1970, a técnica manual voltou com tudo durante a pandemia e tem aparecido em looks de várias famosas.

#ficaadica2: Ao vestir peças bem coloridas e alegres, a dica para evitar excessos é apostar no restante neutro, como fez Anitta usando apenas óculos de sol, da marca Bottega Veneta, brinco de argolas e pulseira discreta.

#ficaadica3: O detalhe quadrado colorido no top e as alças presas no pescoço tira a necessidade de outros acessórios pesados, como colar e brincos chamativos.

#ficaadica4: O look colorido de Anitta é perfeito para viagens de verão e prova que as cores vieram para ficar entre as tendências.

#ficaadica5: O trabalho feito basicamente em “ponto alto” e “ponto baixo”, com suas variações, aparece em vestidos, saias, tops, chapéus, bolsas e biquínis, como pode ser visto no vídeo acima, em que várias famosas usam looks com crochê.

Thássia Naves usou o mesmo modelo rosa em janeiro. A marca fez também opção com o top bege.

